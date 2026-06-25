При расследовании несчастного случая Гострудинспекцией выявлены нарушения

Государственная инспекция труда (Гострудинспекция, ГИТ) в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) завершила расследование смерти сотрудника АО «СОЮЗГИДРОТРАНС».

Напомним, в конце мая на объекте строительства в Белокаменке произошла трагедия - на рабочем месте скончался пескоструйщик данного предприятия. В ходе расследования комиссией установлено, что непосредственной причиной смерти явилось общее заболевание. В связи с этим несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

Вместе с тем, инспекцией труда при расследовании были выявлены и зафиксированы нарушения государственных нормативных требований охраны труда, допущенные работодателем: работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме; оценка профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего не проведена.

По факту выявленного нарушения инспекцией труда рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242957%2F6740897fcc6d9947c7