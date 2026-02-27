При расследовании несчастного случая выявлены многочисленные нарушения

В ходе расследования тяжёлого несчастного случая, произошедшего в июне прошлого года с работником филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (пострадавший получил травмы головы в результате падения при разности уровней высот), установлены нарушения государственных нормативных требований охраны труда.

Сотрудниками Государственной инспекции труда в Мурманской области в ходе расследования было выявлено, что работник был допущен к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объёме.

По фактам выявленных нарушений в отношении работодателя вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

«В очередной раз мы напоминаем работодателям о безусловной обязанности обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, организовывать своевременное обучение по охране труда и не допускать к работе лиц, не прошедших установленную подготовку. Соблюдение требований охраны труда - это не формальность, а основа сохранения жизни и здоровья работников», - отмечает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

