При разработке проектов по благоустройству всегда учитываются интересы разных категорий граждан

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой, министром градостроительства и благоустройства Мурманской области Марией Гавриловой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Артёмом Кузьминым вчера обсудили с жителями дома № 73 по улице Александра Невского планы благоустройства дворовой территории в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители этого дома проявляют инициативу и готовы сотрудничать и вносить свои предложения по реконструкции двора.

В рамках приоритетного проекта на 2021 год, в городе Мурманске планируется отремонтировать 21 двор.

– На данный момент идёт формирование бюджета на следующий год, – отметила Оксаной Астахова. – В прошлом году у нас было запланировано 240 придомовых и 15 общественных территорий по Мурманской области. В 2021 году мы планы занижать не собираемся и будем держать всё на строгом контроле.

При разработке проекта по благоустройству всегда учитываются интересы разных категорий граждан: родителей и детей, автолюбителей и пешеходов.

– Важно, что мы сегодня встретились с инициативной группой жильцов этого дома, – сказал Евгений Никора. – Договорились мы на счёт параметров автопарковки, детской и спортивной площадки. В ближайшие две недели мы планируем завершить обсуждение технического задания. Это касается всех дворов, ремонт которых запланирован на 2021 год.

– Видно, что необходима реконструкция. Приятно то, что жители активно учувствуют в обсуждениях и предлагают свои варианты, – рассказал Артём Кузьмин.

На данный момент есть предложенный перечень работ по реконструкции двора.

Планируется установить современное уличное освещение, заасфальтировать придомовую территорию, обустроить парковочные места, реконструировать детскую и спортивную площадку, поставить новые скамейки.