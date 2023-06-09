При региональной поддержке в Кандалакшском районе построен комплекс гостевых домов с панорамой на устье реки Нивы и Белое море

В Кандалакшском районе построен комплекс гостевых домов на пирсе с панорамой на устье реки Нивы и Белое море. Проект «Причал №11» запущен участниками регионального туристско-рекреационного кластера предпринимателями Алексеем и Илоной Скопиновыми при поддержке региональных комитета по туризму, Министерства развития Арктики и экономики и Центра кластерного развития.

10 домов, имеющих 32 койкоместа, уже прошли классификацию средств коллективного размещения и готовы принять туристов. Проект «Причал №11» также включает в себя панорамный ресторан с видом на острова Кандалакшского заповедника, тюленей и белух и проходящие мимо корабли, мини-отель, яхт-клуб и прокат туристического снаряжения – все это уже доступно гостям. Кроме того, продолжается благоустройство пирса, запланированное в рамках проекта.

«С 2021 года мы занимаемся развитием туристического комплекса «Причал №11». Летом 2022 года получили субсидию из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, на строительство зоны отдыха и экотропы на острове Малый с целью развития пункта проката туристического снаряжения (сапборды, каяки) рядом – 1,5 км – с нашей территорией. Осенью этого же года мы получили ещё два гранта. Это субсидия субъектам туриндустрии Мурманской области на развитие придорожного сервиса на благоустройство пирса как общественной территории с деревянными настилами, ограждением, освещением, МАФами. Срок выполнения работ – до конца 2023 года. Второй – субсидия на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области, как раз на строительство на пирсе модульных гостевых домов. Работы по этому направлению выполнены», – рассказала Илона Скопинова.

В прошлом году предприниматели также получили услуги регионального Центра кластерного развития по позиционированию и продвижению проекта. В результате оказанной поддержки выручка от реализации услуг за последний год увеличилась на 17,5%.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также региональным комитетом по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: https://gov-murman.ru