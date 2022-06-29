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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 15:30

При реконструкции автодороги произведут выборку скальной массы из ранее отсыпанной в основание земполотна съездов будущей развязки

В настоящее время АО «ВАД» ведёт реконструкцию автодороги федерального значения Р-21 «Кола» на 4-километровом участке от Верхнеростинского шоссе в сторону г. Североморска.

Работы по формированию земляного полотна реконструируемой автодороги предусматривают использование скальной массы, получаемой в процессе буровзрывных работ. В связи с временной нехваткой данного материала подрядчиком будет выбрана скальная масса в объёме около 20 тысяч м3, которым отсыпана площадка у подошвы насыпи в районе пересечения автодороги Р-21 «Кола» и Верхнеростинского шоссе.

Как сообщает администрация города Мурманска, при этом будет обеспечена работоспособность существующей системы ливневой канализации, соединяющей озеро Большое с рекой Роста. Таким образом полностью исключается негативное воздействие от планируемых работ на систему пропуска вод, в том числе в паводковый период.

Восстановление скальной отсыпки в прежнем виде будет выполнено в 2022 году, а устройство газона в летний период 2023 года.

Следует отметить, что данную скальную отсыпку АО «ВАД» выполнило ещё в 2015 году как основание земполотна съездов будущей развязки на пересечении автодороги Р-21 «Кола» и Верхнеростинского шоссе. Но в дальнейшем конфигурация развязки была изменена, скальное основание не понадобилось и на нём силами подрядчика было выполнено устройство газона.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/newsimages/2_05dd788ebf90.jpg

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