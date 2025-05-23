При реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина» в Мурманске сохранят исторический облик окон

В Мурманске в рамках соглашения о сотрудничестве правительства области и ПАО «НОВАТЭК», а также стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается приспособление к современному использованию здания бывшего кинотеатра «Родина». На объект уже доставили новые окна, при изготовлении которых учли исторические особенности здания культурного наследия. Ход реконструкции проверила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Ни для кого не секрет, что «Родина» для нас, как и для всех жителей столицы Кольского Заполярья, особенный объект. Задача стоит сложная – восстановить здание и вернуть ему исторический облик. Подрядчик очень бережно подходит к выполнению строительных работ. Однако темп не снижает. На объект уже доставлена первая партия оконных блоков, которые изготовили специально для «Родины», повторив исторический облик старого остекления. К слову, окна являются одной из характерных элементов стиля советского арт-деко, в котором и было построено здание бывшего кинотеатра в 1939 году», – отметила Александра Карпова.

Кроме того, на объекте продолжаются работы по усилению колонн на втором этаже. Активно идёт устройство лестничных маршей, а также кровли над галереями и административно-бытовым корпусом, подготовке стен фасада под окраску.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, после завершения реконструкции объект будет оснащён современным оборудованием. На базе бывшего кинотеатра «Родина» планируется создать Центр инженерно-технологического творчества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/