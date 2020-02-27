Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 14:45
При родильном отделении Центральной районной больницы Североморска открылся Храм иконы Божьей Матери «Помощницы в родах»
Это первый храм в Мурманской области, открытый при роддоме. Малый чин освещения и первую божественную литургию сегодня провёл Епископ Североморский и Умбский Тарасий.
Пока обустройство помещения ещё продолжается, богослужения здесь будут проходить не реже одного раза в месяц, а в последствие - чаще. Двери храма открыты для всех. Для прихожан предусмотрели два входа. Один - с улицы, другой - со стороны родильного отделения.
Как отметил Епископ, рождение человека в мир – это большое таинство. Беременным женщинам, будущим мамам необходимо оказывать духовную поддержку. Но и молитва за врача тоже очень важна – медики несут огромную ответственность за жизнь людей.
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