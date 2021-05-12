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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 11:00

При содействии Народного фронта двор на улице Софьи Перовской в Мурманске включили в программу по благоустройству

Власти Мурманска сообщили о включении дворовой территории дома №6 по ул. Софьи Перовской в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы. Ранее активисты ОНФ передали в ГЖИ региона обращение, поступившее от жительницы МКД. Женщина жаловалась на отсутствие надлежащей очистки придомовой территории от снега и наледи. По ее словам, с конца января 2021 г. вследствие прорыва труб из технического отсека по стене здания (к слову, признанного объектом культурного наследия) с высоты четырех метров лились канализационные воды. В результате лестницы, ведущие к подъездам, и крыльцо оказались покрыты толстым слоем наледи, избавляться от которой управляющая организация не торопилась. Наряду с недостаточной освещенностью такое бездействие коммунальщиков создавало реальную угрозу для жизни и здоровья прохожих.

В ответ на обращение общественников в ГЖИ сообщили: внеплановую выездную проверку в отношении управляющей компании инспекция провела еще в феврале, и уже тогда были зафиксированы образования льда при входе в подъезды, отсутствие обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий, а также захламление и подтопление подвального помещения. Обслуживающему здание ООО «Управляющая компания Мурманской области» было выдано предписание с требованием об устранении выявленных нарушений, которое, как показала повторная проверка 1 апреля, коммунальщики в полном объеме так и не выполнили.

«Таким образом, инспекцией будет рассмотрен вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности. Кроме того, по информации, предоставленной властями Мурманска, специалистами администрации также неоднократно проводились обследования территории дома №6 по ул. Софьи Перовской. По их результатам в отношении ООО «Управляющая компания Мурманской области» были подготовлены материалы для принятия мер прокурорского реагирования», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

В ГЖИ также обратили внимание на то, что благоустройство придомовых территорий, в том числе, установка наружного освещения, выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Мурманск» на 2018–2024 годы, которая составляется на основании предложений от заинтересованных граждан, поступивших в период с 21 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. Поскольку предложений от жильцов о включении территории МКД №6 по ул. Софьи Перовской в установленные сроки зафиксировано не было, по инициативе представителей местного самоуправления участок внесен в перечень объектов на 2024 г.

 

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