При сохранении текущей динамики освоения российская квота на мойву может быть выбрана уже в течение двух недель

За две недели российские рыбаки добыли 9,3 тысячи тонн мойвы, или 33% от национальной квоты России. В Росрыболовстве 1 марта состоялось первое заседание координационной группы по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

В рамках Смешанной Российско-Норвежской комиссии (СРНК) общая квота вылова мойвы в Баренцевом море в 2022 году установлена в объёме 70 тысяч тонн, из них российская квота определена в размере 27,8 тысячи тонн. В период с 2019 по 2021 годы промысел мойвы был закрыт в связи с низким состоянием запаса.

Первое российской судно вышло в район добычи 15 февраля. В настоящее время в экспедиции работают 7 отечественных судов.

По прогнозам Полярного филиала ВНИРО, главная особенность весеннего промысла мойвы — низкие темпы миграции. В первой декаде марта половозрелая мойва продолжит смещение из районов зимовки через Демидовскую банку в Центральный желоб.

В ИЭЗ России с 1 по 7 марта возможно формирование скоплений в северной и центральной части Северо-Западного склона Мурманской банки с последующим смещением западнее на Финмаркенскую банку. В норвежской экономической зоне (НЭЗ) плотное распределение рыбы ожидается на обширной акватории районов Мурманский язык, Нордкинская банка и Норвежский желоб.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, Североморское территориальное управление Росрыболовства отчиталось о выдаче разрешений и о ситуации на промысле. При сохранении текущей динамики освоения российская квота может быть выбрана уже в течение двух недель. Заместитель руководителя Росрыболовства поручил Североморскому ТУ держать на контроле работу флота и еженедельно докладывать о загрузке холодильных мощностей в портах Мурманска, а также об объемах рыбной продукции, отправленной железнодорожным транспортом в Москву.