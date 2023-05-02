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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 16:00

При составлении планов дорожных работ в Мурманской области особое внимание уделено приведению в нормативное состояние мостовых сооружений

Делегация Мурманской области приняла участие в работе научно-практической конференции «Росавтодора».

Научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов Российской Федерации» состоялась в конце апреля в Казани. В мероприятиях участвовали представители Министерства транспорта РФ, «Росавтодора» и подведомственных ему учреждений, ФАУ «РОСДОРНИИ», ассоциаций «РАДОР» и «Р.О.С.Асфальт», а также руководители региональных дорожных ведомств всех субъектов РФ. Мурманскую область представляли представители регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства. 

Участники обсудили обновленную систему управления качеством в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализацию пятилетних программ дорожной деятельности субъектов РФ на период 2023-2027 годов, развитие опорной сети дорог, функционирование системы контроля за расходованием средств дорожных фондов.

Состоялся ряд панельных дискуссий по вопросам эффективной работы проектных команд, цифровому развитию дорожного хозяйства, удовлетворенности граждан качеством и доступностью дорог, также обсудили кадровое обеспечение дорожного хозяйства, информационное сопровождение дорожной деятельности в субъектах РФ.

Также на конференции состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году при составлении планов дорожных работ в Мурманской области особое внимание уделено приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. При выборе дорог, планируемых к ремонту, в первую очередь обращали внимание на направления к социально значимым объектам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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