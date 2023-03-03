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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 09:15

При совместном взаимодействии регионального правительства и Северного флота порядка 160 тысяч единиц дополнительной помощи было направлено участников СВО и мобилизованным северянам

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по вопросу: «Поддержка участников специальной военной операции и их семей».

Александр Гуцан подчеркнул, что в послании Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации предложил создать специальный государственный фонд, задача которого – адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

В текущем году структуры фонда необходимо развернуть во всех регионах, а их работа должна быть открытой и доступной, по принципу «одного окна».

На сегодняшний день во всех регионах Северо-Запада России создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Приняты необходимые нормативные правовые акты. Налажено межведомственное взаимодействие. Подготовлены «социальные паспорта» семей мобилизованных, и эта работа продолжается. Установленные в регионах денежные выплаты осуществляются своевременно.

В ходе заседания руководители регионов доложили о проводимой работе. Отдельно остановились на мерах материальной поддержки, медицинской реабилитации, социальной и трудовой адаптации ветеранов боевых действий. Отметили деятельность кураторов, социальных работников в решении вопросов, поступающих от семей участников СВО.

«Достойная всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – важнейшая задача, и мелочей здесь быть не может. От того, как мы работаем в тылу, будет зависеть результат на передовой. Главное, не должно быть формального подхода», – подчеркнул Александр Гуцан.

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что при совместном взаимодействии правительства и Северного флота военнослужащим доставляется необходимая дополнительная помощь.

«Мы с самого начала помогаем нашим частям всем необходимым. Так, было закуплено порядка 160 тысяч разного имущества: бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры и многое другое. Кроме того, неравнодушные северяне активно принимают участие в акции «Север помогает». Благодаря этому было собрано и отправлено свыше 130 тонн помощи», – отметил губернатор.

«На территории региона работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Его цель – координировать работу и решать любые вопросы близких наших защитников. Отмечу, что мы никого не делим на мобилизованных и контрактников. На данный момент в центр поступило 5486 вопросов, в работе – 128, а остальные решены», – сообщил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что за каждой семьей закреплен куратор, который может обратиться в профильное ведомство и главе администрации, вопрос при необходимости решается на уровне заместителя губернатора.

«Отмечу, что вице-губернатор Владимир Евменьков регулярно выезжает в муниципалитеты и проводит встречи с семьями военнослужащих. Я также в разных форматах общаюсь со специалистами Центра поддержки, женсоветами. Большинство вопросов решаются, а значит, система работает. Мы не снимаем вопрос с контроля, пока не удостоверимся в решении проблемы в ходе обзвона семей», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в регионе действует ряд различных мер поддержки.

«Семьям мобилизованных выплачивается единовременно 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Дети обеспечены бесплатным питанием в школах и колледжах, компенсируется оплата за детский сад. Участники спецоперации и их семьи могут в приоритетном порядке принять участие в программе «Свой дом в Арктике» и получить денежную выплату в размере 1,5 млн рублей. Также из мер поддержки – освобождение от уплаты налога на транспорт участников СВО и их супругов, организация бесплатной юридической помощи», – заключил глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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