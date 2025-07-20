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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.25 16:00

При создании университетского кампуса мирового уровня на базе МАУ запланирован демонтаж устаревших зданий

18 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу, посвящённую реализации проекта по созданию на базе Мурманского Арктического университета современного кампуса мирового уровня. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и станет важным шагом в развитии образования, науки и кадрового потенциала Арктической зоны РФ.

«Наша задача – реализовать проект в полном объёме. Это даст студентам востребованные профессии, а региону – высококвалифицированные кадры для развития Арктики», – сказал глава региона. Губернатор подчеркнул, что создание современного университетского кампуса — это масштабная инвестиция в будущее региона.

Кампус будет специализироваться на трёх стратегических направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны и социально-экономическое развитие региона: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Каждое направление объединит образовательные программы, научные исследования и молодёжные инициативы, формируя комплексную экосистему для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Концепция создания проекта включает в себя инфраструктурные преобразования, в частности запланировано строительство шести новых объектов, включая учебные корпуса с современными лабораториями, студенческое общежитие, научно-образовательный центр с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс, береговой учебно-тренажёрный центр.

«Кроме этого в рамках преобразования запланирован демонтаж устаревших зданий, что позволит освободить площади для новой, высокотехнологичной инфраструктуры», — рассказала исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета Мария Князева.

Андрей Чибис отметил, что проект имеет стратегическое значение для развития Арктики: он укрепит суверенитет России, повысит качество жизни северян.

Напомним, что строительство кампуса мирового уровня Мурманского арктического университета – один из приоритетных проектов развития Мурманской области, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550663/#&gid=1&pid=1

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