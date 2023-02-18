При таком масштабе задач нужны дополнительные объёмы средств, чтобы сохранить набранный темп - Алексей Чекунков

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ято вчера участники рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета подвели итоги заседания.

«Вклад российской Арктики в благополучие нашей страны огромен. Для того, чтобы планы состоялись, важно координировать работу всех вовлеченных: бизнеса, правительства, регионов Арктической зоны РФ. Новый механизм рабочей группы безусловно усилит Госкомиссию. Вопросы, которые мы затрагивали, основополагающие: развитие Северного морского пути, достижения планов и в части грузоотправителей, и в части навигации. Было отмечено, что в следующем году Севморпуть должен заработать в круглогодичном режиме, включая самый сложный — восточный маршрут. Кроме того, были подняты вопросы в части исполнения плана развития СМП, который касается создания ледоколов, инфраструктуры, спутниковой группировки», — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Особое внимание уделили социальному развитию арктических регионов. «Сегодня многие выступающие отмечали полезность инструментов, примененных на Дальнем Востоке, их востребованность в Арктике. Некоторые инструменты уже запущены – такие, например, как президентская Единая субсидия, некоторые ещё прорабатываются. При таком масштабе задач нужны дополнительные объёмы средств, чтобы сохранить набранный темп», — подчеркнул министр.

Алексей Чекунков поблагодарил главу Мурманской области за масштабную работу по реновации ЗАТО и населённых пунктов, в которых проживают военнослужащие и их семьи.

«Считаю, что пока финансирования данного плана недостаточно, поэтому будем выходить с предложением в правительство РФ, чтобы усилить данное направление, с учётом современных вызовов. Безусловно скорость изменения социальной среды в городах, где живут семьи наших героев, должна быть усилена», — подчеркнул глава Минвостокразвития.

«Сегодня мы обсуждали вопросы через призму региональной специфики. Наша задача — откровенная, честная дискуссия по тем моментам, которые нужно достраивать. Вопросы, которые были рассмотрены, касались увеличения поддержки арктических субъектов на реализацию социальных программ, так как именно люди своим трудом обеспечиваются рост экономики, ее стабильность. По итогам дискуссии мы будем двигаться дальше, добиваться увеличения финансирования, в частности на реновацию ЗАТО», — сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона выразил благодарность федеральному правительству за поддержку проектов по строительству бассейна в Североморске, дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы в Печенге, а также созданию детских игровых комплексов, которые установят в ЗАТО и гарнизонах.

Кроме того, участники рабочей группы подробно обсудили темы, связанные с технологическим суверенитетом, в частности с судоремонтом.

«Мы несколько месяцев назад обсуждали с Денисом Валентиновичем Мантуровом отмену НДС для судоремонтных предприятий, чтобы появились дополнительные источники инвестирования в собственное производство. И этот процесс состоялся, такое решение есть. Сегодня мы с ГТЛК в рамках подписанного соглашения работаем над структурированием проекта и развитием гражданского судоремонта на нашей территории. Это важно для региона и других арктических субъектов. Тема судоремонта — одна из ближайших перспектив в плане реализации на территории Мурманской области», — заключил губернатор.

Напомним, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл первое заседание Рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Мероприятие прошло на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка.

Фото: https://gov-murman.ru