При установлении дифференцированных ставок по УСН сохраняется социально ориентированный подход

На заседании Мурманской областной Думы, которое состоялось 30 октября, парламентарии рассмотрели законопроект, предусматривающий новые подходы к установлению ставок по упрощённой системе налогообложения для представителей малого и среднего бизнеса.

Для ряда налогоплательщиков из числа организаций, созданных участниками специальной военной операции, многодетными семьями, социальных предприятий, предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, производству пищевых продуктов, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций ставки 1% по системе «доходы» и 5% по системе «доходы-расходы» сохраняются.

Законопроект закрепляет новые ставки: 3% по системе «доходы» и 10% по системе «доходы-расходы» для предпринимателей, занятых производством лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок, проводящих научные исследования и разработки, юридических лиц из сферы образования, субъектов предпринимательства, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, в области здравоохранения, спорта, отдыха, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, общественных организаций, а также деятельность по уходу с обеспечением проживания по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания, а также мест для временного проживания.

Для всех остальных организаций и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к указанным категориям, ставка по системе «доходы» составит 6% и «доходы-расходы» 15%.

Кроме того, льготные ставки сохранятся для действующих резидентов АЗРФ.

«Ранее принятые в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции правительством Мурманской области первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства снизили налоговую нагрузку и позволили бизнесу восстановиться. Сейчас принято решение о пересмотре подхода к установлению дифференцированных ставок по УСН. Минимальная ставка будет установлена для наиболее чувствительных групп граждан и сфер деятельности», – пояснила глава министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30799/