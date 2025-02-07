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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 14:00

При выборе места работы россияне стали чаще обращать внимание на перспективы карьерного роста, но зарплата важнее всего

Главным фактором для россиян при выборе работы остается высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Главный фактор для россиян при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (30%). Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей, для 27% — комфортная психологическая обстановка. Каждый четвертый (24%) обращает внимание на расположение места работы, 18% — на перспективы личностного роста.

Для 14% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 13% — прозрачные процессы в компании. Для каждого восьмого (12%) важно наличие компенсационного пакета.

Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.

Граждане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.

Чем выше доход у россиян, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тысяч рублей больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

По сравнению с результатами аналогичного исследования, проведённого годом ранее, россияне стали чаще выбирать работу с перспективами карьерного роста (+5 п.п.).

Работодатели стали чаще называть в числе наиболее важных для соискателей факторов адекватность начальства (+12 процентных пунктов), удобное расположение места работы (+8 п.п.) и возможность хорошо зарабатывать (+7 п.п.). А вот тренд на возросшее стремление к карьерному росту представители компаний пока не почувствовали (минус 4 п.п. голосов представителей компаний). Итак, топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (89%), удобное расположение места работы (54%) и адекватность начальства (42%).

Время проведения опроса: 23—30 января 2025 года.

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