При выборе первой профессии наиболее значимы личные склонности и мнение родителей, при переквалификации — обстоятельства

Кардинально менять профессию доводилось 6 из 10 россиян. На переквалификацию чаще всего толкают обстоятельства, стремление следовать призванию и нехватка денег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

59% россиян кардинально меняли профессию, 41% не доводилось этого делать. Об опыте переквалификации мужчины рассказывают чаще женщин (62% против 56%), а респонденты старше 45 лет — чаще россиян до 34 (62% против 47% соответственно). За 7 лет число сменивших профессию не изменилось.

Те, кому не доводилось кардинально менять специальность, чаще всего выбирали профессию, опираясь на свои личные склонности (23% опрошенных).

Те же, кому приходилось переквалифицироваться, чаще всего говорили, что первую в жизни профессию выбрали, послушав родителей (18%). При смене сферы деятельности они уже чаще старались следовать личным склонностям (17%), к родительскому мнению прислушивались лишь 2%. Чаще всего же новую профессию россияне выбирают под давлением обстоятельств (23%). В топ-3 значимых факторов также денежный вопрос (14%).

Показателен тот факт, что россияне, которые не меняли профессию, чаще говорят, что выбрали своё дело благодаря советам педагогов.