Приближающийся День ВМФ задал тон «коммунальному часу»

Центральной темой рабочего совещания главы муниципалитета ЗАТО г.Североморск Олега Прасова с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций стала подготовка флотской столицы ко Дню ВМФ.

- День ВМФ для города, который является столицей Северного флота, не рядовое событие. В Североморск приедут гости из других муниципалитетов, жители с праздничным настроением выйдут на улицу. Важно, чтобы Североморск был чистым и ухоженным. Большая работа в этом направлении уже сделана, но есть моменты, которые необходимо доработать, - обратился к участникам «коммунального часа» руководитель ЗАТО.

Как прозвучало во время мероприятия, до Дня Военно-морского флота подрядная организация завершит асфальтирование дороги на улицах Ломоносова и Корабельная. Разметка должна тоже быть нанесена вовремя. Особое внимание коммунальных работников обратили на необходимость покоса травы – во дворах, на центральных улицах и Приморской площади города.

За качеством работ по благоустройству в муниципалитете следит муниципальный контроль. Рейды проводятся на постоянной основе. За прошедшую неделю специалисты выписали 28 требований по 116 многоквартирным домам. Не все управляющие компании устранили замечания. Теперь до 19 июля они должны предоставить в администрацию графики покоса травы и отчитываться о ходе проводимых работ.

Подняли на коммунальном совещании вопрос подготовки к новому отопительному сезону. В ЗАТО она проходит в штатном режиме. На данный момент готовность учреждений культуры, образования и здравоохранения составляет 75 процентов. В жилфонде работы также проходят планово.