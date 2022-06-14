Прибраться за собой, или ЦУР фиксирует жалобы на длительные сроки устранения последствий ремонта коммунальных сетей

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1052 сообщения, поступивших в социальных сетях, на порталы «Госуслуги» и «Наш Север». Об этом сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

С аналогичной проблемой обращались жители домов по улице Героев Рыбачьего в Мурманске: аварийно-земляные работы там проводились ещё в апреле, а срок восстановления благоустройства установлен до 30 июня

«Совершенно справедливые вопросы по ремонтным работам нашими сетевиками. В связи с этим у меня просьба к Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Давайте проанализируем и введём адекватные жёсткие сроки, когда у этих сетевых компаний наступает обязанность за собой прибраться», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Ещё одним нерешенным вопросом в данном блоке остаётся ремонт прохода к набережной в Кандалакше. Местные жители жаловались, что приходится идти по необорудованному маршруту через промзону. По информации местной администрации, в настоящее время для безопасности граждан проводится ремонт дорожного полотна и тротуаров. Завершение работ планируется к 30 июня.

Второе место по количеству сообщений занял блок «ЖКХ». Наибольшее количество вопросов касалось плохого качества и отсутствия горячей воды.

На третьем месте блок «Дороги». Большинство вопросов здесь касалось неудовлетворительного состояния дорожного полотна и содержания тротуаров. Чаще всего жалобы оставляли жители Мурманска и Североморска.

На четвертую позицию вышли вопросы, связанные с общественным транспортом. Больше всего сигналов поступило из Мончегорска. Горожане сообщали о неудобном графике движения маршрутки №1, больших перерывах в интервале движения общественного транспорта в выходные дни, недостаточное количество автобусных рейсов из Мончегорска в Апатиты

Замыкают топ-5 сообщения по теме «Обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса». Основные вопросы касались получения QR-кода и сертификата переболевшего, сообщает ЦУР Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/