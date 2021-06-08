Прибрежную территорию и дно ручья Чистого очистили во Всемирный день окружающей среды

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, на ручье Чистом в Мурманске состоялся субботник, организатором которого выступило Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Мероприятие проведено под эгидой акции «Вода России» в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и международного проекта «Чистые берега Евразии».

При участии волонтёров и представителей управления Первомайского административного округа города Мурманска и ГОКУ «Дирекция ООПТ» со дна и прибрежной территории ручья на участке протяженностью около 100 метров за 2 часа было собрано более 500 кг мусора, включая сухие стволы и ветви деревьев.

Начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности министерства Елена Зайцева: «В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» такие мероприятия у нас запланированы в течение всего теплого периода. Они будут проходить по всему региону, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться».

Внести свой вклад в общее дело по очищению Кольского края от мусора может каждый. Министерство приглашает принять участие в субботниках, запланированных в летний и осенний периоды 2021 года. Ознакомиться с планом проведения субботников на водных объектах можно на сайте регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.