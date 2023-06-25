Прибрежную территорию у Зелёного мыса в Мурманске очистили от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России»

В рамках форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске вчера состоялось ключевое мероприятие всероссийской акции «Вода России»: волонтёры провели масштабную уборку прибрежной территории Кольского залива в районе Зелёного мыса.

Вместе с волонтёрами на уборку берегов Кольского залива вышли первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, сенатор Татьяна Сахарова, председатель областной Думы Сергей Дубовой, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Зинаида Середа, руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, лидер акции «Вода России» и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, амбассадор «Воды России», актриса Юлия Михалкова, музыканты Родион Газманов и Александра Воробьева, представители волонтерских организаций.

«Дорогие друзья, уверена, что в этот прекрасный день у вас хорошее, боевое настроение. Мы с вами встречаемся на уборке побережья и работаем второй день, как волонтёры делаем Арктику чистой. Поэтому уверена, что много слов говорить не нужно, за работу, за чистую Арктику!» – приветствовала собравшихся Оксана Демченко.

Сергей Дубовой отметил, что делегаты Всероссийского экологического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» собрались, чтобы очистить акваторию Кольского залива от остатков давно затонувшего корабля и принять участие в уборке береговой территории от мусора:

— Весь металл, который подняли волонтёры с помощью портового крана, будет передан на переработку, переплавку и использован в нашей промышленности. Крайне важно, что решение серьёзных задач по очистке Арктики объединяет добровольцев из разных регионов - энергичных, неравнодушных людей с ответственной гражданской и жизненной позицией.

«Когда говоришь про Арктику, сразу понимаешь, что это 20 процентов нашей огромной страны. В наших руках сегодня сделать её чище, так, как призывает наш президент Владимир Путин, объединившись, помочь не только сохранить Арктику, но и развивать. Всё в наших с вами руках. Спасибо большое, что вы здесь сегодня, неравнодушные, активные, настроенные на победу на чистую Артику», – отметила Татьяна Сахарова.

Руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что вместе с уборкой берега проходит также акция по очистке акватории залива от затонувших кораблей. Для этого металлические элементы достают портовым 100-тонным краном, режут на более мелкие элементы и транспортируют к месту переработки.

«В течение всего дня из акватории рядом с Зелёным мысом мы достаём остатки давно затонувшего судна. Под водой разрозненными фрагментами находятся остовы нескольких военных кораблей: буксирное судно, эсминцы, техническое. Это наследие прошлого, когда их не утилизировали, а просто затапливали после окончания использования. Весь металл, который мы поднимем, будет передан на переработку, переплавку и использован в нашей промышленности», – отметил Андрей Нагибин.

«Мероприятия акции «Вода России» на сегодняшний день запланированы Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации вплоть до 2030 года. Уже в рамках нового федерального проекта по очистке рек в целом по стране. В рамках поручения президента этот проект пока в разработке, а до 2025 года «Вода России» будет продолжаться в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Только в прошлом году прошло около 22 тысяч мероприятий, участниками которых стали почти полтора миллиона человек. Говоря об Арктической зоне, это почти четверть миллиона волонтёров за несколько лет, это 10 тысяч километров береговой линии, которую волонтёры с флагом «Воды России» очистили от бытового мусора», – рассказал о планах на будущее Илья Разбаш.

В рамках мероприятия был организован фудкорт, живая музыка, состоялась эколекция о заповедниках, танцевальная разминка перед уборкой, мастер-класс по апсайклингу (как дать вторую жизнь вещам и переделать их во что-то новое), хороводная вечерка, мастер-класс по кручению казачьей шапки на деревянной шашке для детей и лотерея с ценными призами. Самых активных участников-волонтёров наградили памятными дипломами и призами от акции «Вода России».

По итогам с 1,5 км берега волонтёры собрали 24 мешка пластика, 67 мешков бытовых отходов, 13 мешков стекла и 11 мешков металла. На память мурманчанам на берегу осталась скамейка, изготовленная полностью из переработанного пластика, который собрали экоактивисты «Воды России».

Министерство информационной политики Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru