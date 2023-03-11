Мурманская область. Арктика (16+)11.03.23 11:00
Прибыль меньше, убытки больше: финансовые результаты деятельности организаций Мурманской области за 2022 год
Мурманскстат опубликовал сведения о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе–декабре 2022 года.
В прошлом году организациями региона получено 363,5 млрд рублей прибыли и 34,1 млрд рублей убытка (в январе–декабре 2021 года – соответственно 427,7 млрд рублей и 7,4 млрд рублей).
Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций по отношению к уровню января–декабря 2021 года снизился на 21,6% и составил 329,5 млрд рублей прибыли. Из него 66,3% приходилось на организации обрабатывающих производств (в январе–декабре 2021 года – 57,4%).
В общем количестве организаций доля убыточных составила 36,7% (в январе–декабре 2021 года – 27,3%).
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