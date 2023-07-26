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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 13:30

«Причал №11» - кандалакшский проект «Гостевые дома на Белом море» представлен на совещании под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина

Кандалакшский предприниматель Алексей Скопинов презентовал проект «Гостевые дома на Белом море» на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Проект реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с федеральным софинансированием. 

«Кандалакша с каждым годом принимает всё больше туристов. Из-за увеличивающегося турпотока не хватает мест в средствах размещения города, к тому же современный турист стал более требовательным: делает выбор в пользу панорамных видов, оригинальности архитектуры, продуманности инфраструктурных решений. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» нам удалось построить «Гостевые дома на Белом море» и расширить уже существующий номерной фонд туристического комплекса «Причал №11». Национальный проект является действенным механизмом поддержки субъектов туриндустрии Мурманской области, поскольку направлен на реализацию конкретных проектов в первую очередь на решение одной из главных проблем в сфере развития туризма на улучшение качества туристической инфраструктуры», – рассказал Алексей Скопинов.

Туристический комплекс «Причал №11» объединяет места размещения, прекрасный ресторан с видом на Кандалакшский залив, пункт проката туристического снаряжения, причал, откуда стартуют морские прогулки на сапбордах, каяках, катерах и под парусом по акватории Белого моря. В зимний сезон комплекс активно бронируется снегоходчиками. Комплекс имеет автомобильный подъезд к территории, парковку. Комплекс планирует дальнейшее развитие, в частности, совместно с другими предпринимателями планируется реализация проекта по обустройству смотровых площадок.

При поддержке правительства Мурманской области предприниматель получил поддержку на развитие придорожного сервиса и реализует проект по благоустройству пирса. Это позволяет предложить туристам комплексный продукт и новое качество сервиса.

В Мурманской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и плана «На Севере – жить» поддержано 7 предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения, на общую сумму консолидированного бюджета области 106 млн рублей. Объём собственных средств предпринимателей составит более 300 млн рублей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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