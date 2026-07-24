Государственная инспекция труда в Мурманской области сообщает о завершении расследования трагического инцидента, произошедшего в июне текущего года в г. Заполярный с работником промышленного предприятия.

Комиссией установлено, что сразу после прохождения обязательного предсменного медицинского осмотра у сотрудника резко ухудшилось самочувствие. По результатам расследования, причиной летального исхода послужило внезапное ухудшение состояния здоровья вследствие общего заболевания.

Нарушений трудового законодательства и правил охраны труда, состоящих в причинно-следственной связи с происшествием, комиссией не выявлено.

Вместе с тем, в ходе расследования зафиксированы нарушения в части неполного обеспечения работника средствами индивидуальной защиты (СИЗ). По данному факту будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к ответственности.

По итогам расследования несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

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