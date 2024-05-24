Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 13:30
Придорожный сервис Мурманской области стал победителем всероссийского конкурса «Торговля России»
Подведены итоги VII ежегодного конкурса «Торговля России», организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках конкурса было рассмотрено порядка 2300 заявок в различных номинациях.
От Мурманской области в номинации «Лучший придорожный сервис» победителем стала сеть автозаправочных станций «ВИТЭК», ООО «ВИТЭК» ЗАТО г. Североморск.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, церемония награждения победителей конкурса «Торговля России» состоится в Москве в рамках Х Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» 29 мая текущего года.
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