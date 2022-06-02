Приём документов на конкурс субсидий субъектам туриндустрии продлён до 6 июня

До 6 июня продлен прием документов в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области на реализацию проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры или приобретением оборудования для экологического туризма.

Конкурс направлен на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры и (или) приобретением оборудования для экологического туризма, предназначенного для обеспечения туристской деятельности, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, а также приобретением систем для акустического сопровождения экскурсий, маркировки, навигации, обеспечения безопасности и организации выделенных зон отдыха на туристических маршрутах.

Из областного бюджета выделено 4 миллиона рублей, один субъект бизнеса может получить до 1 миллиона рублей.

Результатом станет создание и сохранение рабочих мест, привлечение в отрасль туризма новых специалистов, создание новых объектов, увеличение туристического потока, внедрение механизма экологически ответственного туризма на территории Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, подать заявку на конкурс можно в период проведения конкурса по 6 июня 2022 года включительно. Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или обратившись в комитет по телефонам: (8152) 486-490, (8152) 486-917.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/