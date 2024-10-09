Приём документов на соискание специальной стипендии губернатора Мурманской области продлится до 20 октября

Претендентами могут быть северяне в возрасте от 14 до 35 лет (для докторов наук до 40 лет), достигшие значительных результатов в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности.

Выдвигать претендентов имеют право органы местного самоуправления, организации независимо от форм собственности, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Специальная стипендия не может быть назначена повторно в течение трёх лет или, если претендент в текущем году является получателем иной именной стипендии губернатора.

Приём документов от выдвигающих организаций, расположенных на территории города Мурманска, осуществляет комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

Документы, оформленные в соответствии с требованиями Положения о специальной стипендии губернатора Мурманской области представителям молодёжи, утвержденным постановлением губернатора Мурманской области от 23.09.2023 №115-ПГ, необходимо приносить по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11. График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница - с 9.00 до 16.00 часов.

Подробнее о стипендии можно узнать на сайте комитет молодёжной политики Мурманской области: https://youth.gov-murman.ru/grants/scholarships/.