Приём граждан по вопросам нарушения законов об исполнительном производстве состоится 14 марта

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с руководителем УФССП России по Мурманской области Александром Малюшкиным проведёт приём граждан по вопросам нарушения законов об исполнительном производстве.

Мероприятие состоится 14 марта 2022 года с 11 до 13 часов в помещении прокуратуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре области по телефонам: 8 (8152) 47-38-08, 47-38-54.

Граждане могут обратиться с вопросами о несоблюдении законодательства об исполнительном производстве, об органах принудительного исполнения, в т.ч. по вопросам длительного неисполнения требований исполнительного документа, несогласия с размером удерживаемых денежных средств, несогласия с действиями судебных приставов-исполнителей в связи с арестом имущества и по другим вопросам, связанным с исполнительным производством.