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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 17:00

Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших» продлён до 1 июня

Принято решение о продлении приёма заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих брендов «Знай наших». Поучаствовать во всероссийских мероприятиях можно до 1 июня включительно.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызывают значительный интерес у аудитории. По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приёма заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей», – заявил глава организационного комитета форума – заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Цель форума – выявить и поддержать перспективные проекты и инициативы, способствующие комплексному развитию России через пять ключевых направлений: Национальная социальная инициатива (НСИ), Национальная предпринимательская инициатива (НПИ), Национальная технологическая инициатива (НТИ), Национальная кадровая инициатива (НКИ), Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ).

После подачи идей эксперты проверяют и оценивают все поступившие на форум заявки, а также дают свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, до начала июля специалисты отберут топ-листы с лучшими предложениями. Наиболее перспективные проекты, отвечающие вызовам времени, презентуют руководству страны. Ежегодно порядка 1000 инициатив, участвовавших в форуме, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнёров форума.

«Нам важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел качественно подготовить и подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов, люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы – через экспертизу, ресурсы регионов и возможности наших партнёров», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

За 1,5 месяца на конкурс брендов «Знай наших» подано уже более 10 тысячи заявок из всех регионов страны по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Больше всего заявок поданы в номинации «Продукты питания» – свыше 4 тысяч, «Креатив» – 2,6 тысячи и «Потребительские товары» – 2,5 тысячи.

Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также компании, товары которых уже высоко оценены потребителями. Победители имеют шанс продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ, их также поддержат партнёры конкурса, среди которых – «OZON», РЭЦ, Корпорация МСП, РВБ (объединённой компанией Wildberries&Russ), Роспатент, Сколково, «Деловая Россия», Ассоциация цифровых платформ, Роскачество, Российский совет торговых центров, «Экспоцентр», АНО «Креативная экономика» и другие.

Подать свою идею можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф, заявить о бренде – на знайнаших.аси.рф.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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