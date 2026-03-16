Приём заявок на конкурс молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» продлён до 23 марта

Федеральный конкурс молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ» бьет рекорды: уже подано более 8 тысяч заявок из всех регионов России, что свидетельствует о высоком интересе к развитию собственного дела среди молодёжи. В связи с этим организаторы приняли решение продлить приём заявок до 23 марта.

Напомним, принять участие в конкурсе молодых предпринимателей «Создай Наше» могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет. Прием заявок идет на цифровой платформе МСП.РФ.

Направления конкурса: «Молодёжь без бизнеса» (для начинающих) и «Бизнес до трех лет» (для действующих предпринимателей). Кроме того, впервые предусмотрена специальная номинация «Креативные индустрии».

100 победителей получат гранты в размере 1 млн рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», а также возможность бесплатного участия в акселерационной программе Корпорации МСП.

Ещё 100 призеров получат сертификаты на бесплатное продвижение продукции на платформе «Ozon».

Для победителей спецноминации «Креативные индустрии» предусмотрено экспертное сопровождение, бонусы на продвижение и доступ к рыночной аналитике от партнера спецноминации - платформы «Авито Услуги».

Все участники конкурса «Создай НАШЕ» пройдут обучение по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

Имена победителей объявят в мае 2026 года в Москве на торжественной церемонии в рамках форума молодых предпринимателей.

