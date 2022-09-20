Приём заявок на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей продлён до 30 сентября

До 30 сентября продлён приём заявок на получение гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, а также на новое направление поддержки – гранта на открытие бизнеса молодым предпринимателям. Конкурс проводит Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

От 100 тысяч до 1 млн рублей могут получить социальные бизнесмены и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно. Обязательное условие – осуществлять деятельность на территории Мурманской области, находиться в реестре социальных предпринимателей и пройти специальное обучение.

Грант предоставляется при условии софинансирования: не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проектов.

Средства гранта можно будет направить на следующие расходы: аренда нежилого помещения и(или) оборудования, мебели; технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; оплата коммунальных услуг; приобретение сырья, расходных материалов; уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и ряд других направлений.

Получить подробную информацию об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе можно у сотрудников НМКК «ФОРМАП» (Фонд) по телефону 8 (8152) 99-43-12. Документы конкурса размещены на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru