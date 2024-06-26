Приём заявок на предоставление гранта «Губернаторский старт» продлится до 30 июня

Подать заявку на участие во втором конкурсном отборе на получение гранта «Губернаторский старт» субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица, планирующие реализацию бизнес-проектов, могут до 30 июня.

Грант в форме субсидии предоставляется в целях поддержки индивидуальных предпринимательских инициатив, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности.

Финансирование до 2 млн рублей могут получить проекты, реализуемые на территории приграничных, удалённых населённых пунктов Мурманской области, в ЗАТО и моногородах, проекты реализуемые на «Гектаре Арктики», участниками специальной военной операции и членами их семей, а также проекты с привлечением труда осуждённых.

Все остальные бизнес-проекты могут претендовать на грант до 1 млн рублей. Проекты, реализуемые самозанятыми гражданами – до 500 тысяч рублей.

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от суммы расходов на реализацию для субъектов малого и среднего предпринимательства и не менее 10% от суммы расходов на реализацию для самозанятых граждан.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, средства гранта можно использовать на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

Заявки принимаются по 30.06.2024 (включительно) по электронной почте: grant@mribi.ru.

Оператором конкурса «Губернаторский старт» является Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Узнать подробнее о конкурсе, а также получить консультацию можно по телефону +7 (8152) 43-29-49.

Фото: https://gov-murman.ru