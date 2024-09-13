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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 16:30

Приём заявок на участие в III Международной Школе Интернет-БЕЗопасности молодёжи продлён

Со 2 по 6 октября 2024 года на базе Мастерской управления «Сенеж» пройдёт уникальное образовательное мероприятие – III Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи. Она объединит молодёжь и представителей госорганов, отечественных ИТ-компаний, общественных и научных организаций для определения инновационных трендов и вызовов современного цифрового пространства, выработки эффективной для работы с ними.

Студенты и молодые специалисты из России и зарубежных стран получат возможность стать участниками интерактивных образовательных и проектных мероприятий, обрести единомышленников, перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии и претворить в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

Заявки принимаются до 16 сентября включительно по ссылке. Для прохождения конкурсного отбора студентам и молодым специалистам в возрасте от 18 до 25 лет необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект.

К участию в школе приглашены представители Минцифры России, «VK», «Яндекса», «Ростелекома», «Газпром-Медиа Холдинга», «Национальной Медиа Группы» и другие эксперты в области информационной безопасности, медиа и права. Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партёрами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

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