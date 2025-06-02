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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 16:30

Приёмная кампания-2025: приоритет отведён техническим специальностям, медицинским программам и педагогическим направлениям

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что Мурманский арктический университет и колледжи региона готовятся к старту приёмной кампании.

«В Мурманском арктическом университете доступно 200 образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, причем 80% из них входят в топ-20 высокооплачиваемых и востребованных направлений для работы в Арктике. Например, судовождение; информатика и вычислительная техника; горное дело; эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; эксплуатация судовых энергетических установок. Наш приоритет в сфере образования сегодня – создать кадровый потенциал для развития Арктики. Прежде всего на территории Мурманской области», – подчеркнул губернатор.
В этом году приём документов на обучение в МАУ стартует 20 июня – абитуриенты могут выбрать из 97 программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Всего выделено 1025 бюджетных мест. Больше всего – на инженерно-технических направлениях, а среди социально-гуманитарных лидирует педагогическое образование. Подать документы на бюджет можно до 25 июля как лично, так и онлайн через сервис «Госуслуги» «Поступи в вуз онлайн».

Глава региона подчеркнул, что Мурманский арктический университет активно участвует в федеральных проектах, таких как «Приоритет-2030» и «Профессионалитет», а также реализует грант Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на создание Арктического центра морских инженерных разработок. Его главная задача – заместить импортные комплектующие для судоремонта.

«Кроме того, на территории МАУ началась работа по созданию кампуса мирового уровня. Напомню, ранее нашу инициативу поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Готовится к установке первый объект кампуса – Береговой учебно-тренажёрный центр, который необходим для подготовки морских специалистов. Уникальное сооружение, которое позволит проходить все необходимое обучение в специальном глубоководном бассейне, в специальных тренажерах, отрабатывать все, что касается спасения экипажа», – сообщил Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, инфраструктура колледжей региона также активно модернизируется: за последние 6 лет отремонтированы 163 лаборатории, а в 2025 году откроются ещё 22. 

«Большая часть их них обновлена по программе «Профессионалитет». Сегодня Мурманская область входит в топ-5 регионов по эффективности реализации этого президентского проекта. Но самое важное, что не менее 85% выпускников, которые учатся в лабораториях программы, будут гарантированно трудоустроены у наших промышленных партнёров», – подчеркнул Андрей Чибис.

В 2025 году на программы среднего профессионального образования в Мурманской области выделено 8 тысяч мест, больше половины из которых – бюджетные. В них приоритет отведён техническим специальностям, медицинским программам и педагогическим направлениям.

«Напомню, что в прошлом году конкурс на отдельные направления достигал 11 человек на место, в том числе к нам поступали ребята из других регионов. Сам факт такого спроса на среднее профобразование говорит, что работа по модернизации наших колледжей ведется эффективно. Все больше ребят после 9 класса поступают, идут получать профессии, которые востребованы на рынке, и для этого созданы современные условия», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приём документов на очную форму обучения по программам СПО продлится до 15 августа, на специальности с дополнительными требованиями – до 10 августа. Подать документы можно как очно, так и через портал «Госуслуги».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547770/#&gid=1&pid=1

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