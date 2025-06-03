Приёмная кампания в колледжах Мурманской области в 2025 году: более двух тысяч бюджетных мест предусмотрено в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

О подготовке к началу приёмной кампании в учреждениях среднего профессионального образования региона 2 июня на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Вице-губернатор подчеркнула значительные успехи, достигнутые регионом в развитии системы СПО. Так, с 2019 года на модернизацию инфраструктуры образовательных организаций из регионального бюджета было направлено порядка 14 миллиардов рублей. Созданы более 160 современных лабораторий и проведен капитальный ремонт общежитий в девяти колледжах, улучшены условия проживания более чем для 1,2 тысячи студентов.

«Стратегическим планом «На Севере – жить!» определены топ-20 направлений, приоритетных для системы образования региона. В соответствии с этими направлениями выстраивается приемная кампания в колледжах и техникумах Мурманской области. Хочу отметить, что среднее профобразование становится все более популярным среди выпускников. За 10 лет численность студентов увеличилась почти на треть – на 4000 человек», – сказала Анна Головина.

Не позднее 20 июня стартует приём документов на обучение по программам СПО. Из восьми тысяч мест, запланированных к приёму в текущем году, более половины финансируются за счет средств областного и федерального бюджета. Почти половина от общего объема бюджетных мест – около двух тысяч – в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Важная роль отводится повышению качества подготовки специалистов технических специальностей, здравоохранения и педагогики. Так, из почти четырех тысяч мест за счет средств областного бюджета более 60% выделено на технические специальности, 15 % – на здравоохранение и медицинские науки, почти 7 % направлено на подготовку будущих педагогов. За три года контрольные цифры приема по этим трем областям увеличены более чем на треть.

Индустриальные партнеры активно участвуют в модернизации образовательных учреждений региона. За последние три года объём инвестиций в систему СПО составил более 660 миллионов рублей.

«Благодаря вашей поддержке, Андрей Владимирович, Мурманская область входит в топ-5 регионов по эффективности реализации проекта «Профессионалитет»: в него включены 17 региональных колледжей. В 2025 году будет открыто ещё не менее 22 современных лабораторий. Также в 2025-2026 годах планируем отремонтировать семь зданий образовательных учреждений СПО. Инвестиции из федерального бюджета составят почти 600 млн рублей», – подчеркнула вице-губернатор.

Анна Головина отдельно остановилась на приёмной кампании в рамках ФП «Профессионалитет» для двух новых кластеров, которые создаются в текущем году. По ее словам, это позволит значительно повысить качество профессиональной подготовки выпускников и обеспечить регион востребованными специалистами различных отраслей экономики.

Так, на базе Мурманского строительного колледжа создаётся кластер для строительной отрасли, в него также войдет Апатитский политехнический колледж. Основной партнер – ООО «Самолет Регионы». В образовательных учреждениях планируется создать девять современных лабораторий. План приема – 300 мест по 12 программам СПО, согласованным с работодателем. Кроме того, на базе Мурманского индустриального колледжа создается кластер СПО «Судостроение и судоремонт в Арктике». Основной партнер – ООО «МТП «Лавна». Там будет создано восемь современных лабораторий, планируется принять на обучение 250 студентов.

В Мурманской области приём по образовательным программам СПО на первый курс проводится по личному заявлению граждан. Его можно подать через образовательную организацию, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, направить на электронную почту образовательной организации или через портал «Госуслуги». Приём заявлений на очную форму обучения в колледжи и техникумы региона открыт до 15 августа. На специальности, требующие у поступающих определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, – до 10 августа. Подробная информация о приемной кампании в колледжи и вуз Мурманской области размещена на сайте регионального Министерства образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547780/#&gid=1&pid=1