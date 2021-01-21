В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.21 11:00

Приглашать бывших сотрудников вернуться за последний год стали чаще

Каждая третья компания в течение последнего года приглашала уволившихся сотрудников вернуться на прежнее место. Чаще других возвращаются на старую работу россияне старше 45 лет и сотрудники с доходом свыше 80 тысяч рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил отношение работодателей и соискателей к повторному трудоустройству в одну и ту же компанию, опросив 1600 экономически активных россиян и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

В каждой третьей компании в течение последнего года были ситуации, когда уволившегося человека приглашали вернуться. В 2019-м о таких кадровых решениях сообщали 25% компаний. Судя по комментариям респондентов, основные причины приглашений вернуться — это нехватка кандидатов с опытом работы на профильном рынке, «узкая» специализация бывшего сотрудника и экономия затрат на обучение новичков.

Судя по результатам опроса экономически активного населения, каждый четвертый россиянин (24%) согласился бы вернуться на прежнее место работы, если бы поступило такое предложение от работодателя. О готовности принять такое решение чаще сообщают респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (31%), опрошенные старше 45 лет (29%) и мужчины (29% против 19% среди женщин).

По мнению респондентов, мотивировать их к возвращению на прежнее место работы могла бы прежде всего зарплата (54%). Другие факторы (повышение в должности, старый коллектив, смена руководства и т.д.) россияне называли заметно реже.

На практике ситуация обстоит несколько иначе: почти половина россиян (45%) когда-либо получали предложение вернуться на старую работу, однако соглашались на это лишь 16%. Сотрудники старше 45 лет и респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей принимают предложения о повторном трудоустройстве чаще (21% и 19% соответственно).

Главными причинами, побудившими респондентов вернуться на прежнюю работу, была достойная зарплата (24%) и интерес к работе (10%), а также удобный график, признание заслуг руководством компании и хороший коллектив (по 9%). Реже называли такие факторы, как предложение другой должности или повышение (5%), работа рядом с домом (4%) и стабильность (2%).

Не соглашались на предложение вновь устроиться на старую работу 29% экономически активных россиян. Чаще других такое решение принимали опрошенные в возрасте от 24 до 35 лет (34%) и респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. рублей (33%). Женщины отказываются от повторного трудоустройства чаще мужчин (32% против 26%).

Причиной отказа в большинстве случаев стала маленькая зарплата (36%), разногласия с руководством или переезд (по 9%). Реже называли такие факторы, как условия работы, жизненный принцип «не возвращаться» (по 7%), хорошая новая работа (6%), а также нежелание делать «шаг назад» (5%) и неудобный график (2%).

За 5 лет россияне стали реже демонстрировать желание вернуться на старое место работы: в 2016 году к бывшему работодателю согласились бы вновь поступить на работу 30%, сейчас — 24%. Однако тех, кто получал приглашение вернуться, стало чуть больше: 39% пять лет назад и 45% сегодня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах нашего региона отмечается рост цен на морковь, мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 1 копейку, евро теряет 18 копеек-PRO Энергетику (18+)-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика