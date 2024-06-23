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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.24 18:00

Приглашают на демонстрацию кинофильма «Скрытые фигуры. Рельсовая война»

Мурманский областной краеведческий музей приглашаем в понедельник, 24 июня, в 16.30 на демонстрацию кинофильма «Скрытые фигуры. Рельсовая война».

Как сообщает vk.com/mokm51, посетителей киносеанса ждёт серия спецрепортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий – поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны.

Съёмки шли на закрытых железнодорожных объектах в разных точках Свердловской области, в Музее победы в Москве и даже на вокзале Донецка. Но ключевые диалоги происходили в Екатеринбургском СИЗО с сообщниками, обвиняемыми в осуществлении террористической деятельности. На тот момент, когда оба поняли, кто им отдаёт указания, было уже поздно. Совершенного оказалось достаточно для того, чтобы попасть за решётку с перспективой остаться в заключении на 15-20 лет.

Драматургия второго эпизода построена на поиске параллелей между действиями современных завербованных преступников с действиями повстанческой украинской армией времен Второй мировой войны. И параллели эти находятся, в итоге приводят автора к выводу, что «бой, данный националистам сегодня, на самом деле, это новый виток той идеологической борьбы, что так и не была закончена более полувека назад».

(16+)

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457274524%2Falbum-91580302_00%2Frev

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