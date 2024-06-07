Приглашают на экскурсию по тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI вв»

Мурманский областной художественный музей приглашает 8 июня в 17.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» на экскурсию по тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI вв».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, посетители экспозиции познакомятся с одним из основных видов изобразительного искусства – скульптурой. На музейной экскурсии представлено 17 скульптур. Экспонаты можно исследовать на ощупь и через прикосновение знакомиться с различными материалами: деревом, бронзой, глиной, мрамором, гранитом.

Экскурсию дополняют интересные истории о творчестве скульпторов и из жизни героев, изображенных в скульптуре.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265065%2Falbum-11742142_00%2Frev