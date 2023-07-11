Приглашают на экскурсию «Зелёный наряд города»

14 июля в 15.00 в центре Мурманска сотрудники Мурманского областного краеведческого музея проводят пешеходную экскурсию «Зелёный наряд города» (12+).

«Мы приглашаем всех желающих познакомиться с растительным миром скверов центра города Мурманска, - сообщает vk.com/mokm51. - Гости узнают об истории озеленения города, о деятельности Полярного-альпийского ботанического сада и о том, какие представители флоры произрастают сегодня. Экскурсовод расскажет о применении растений, легендах и народных приметах, связанных с ними».

Почему в некоторые годы мы даже не замечаем тополиный пух в Мурманске и какие хвойные деревья чувствуют себя комфортно в городской среде? А знаете ли вы, что означает понятие «интродуцент»? Как связаны лиственница сибирская и Венеция? На эти и другие вопросы вы получите ответы во время экскурсии.

Место сбора группы — Дворец культуры им. С.М. Кирова (Пушкинская улица, 3, Мурманск). Продолжительность экскурсии 60 минут.