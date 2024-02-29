Приглашают на концерт «Всё, что было…»

3 марта в 15.00 в танцевальном зале Кольского районного Центра культуры состоится концерт «Всё, что было…» народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши»

В исполнении ансамбля прозвучат обработки русских народных мелодий, яркие инструментальные дуэты, вокальные хиты из репертуара Петра Лещенко и Юлия Кима.

На концерте музыкальные произведения обретут особое звучание благодаря живому звуку и особой сценической атмосфере. Отличительной особенностью участников коллектива является умение найти точки соприкосновения со слушателями разного возраста и с разным музыкальным вкусом. Прямое обращение к зрителям вовлекает их в процесс и тем самым помогает стать соучастниками концерта.

Фото: https://vk.com/murmanskcollegeofarts?z=photo-48773108_457286216%2Fwall-172931045_11068