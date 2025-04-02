Приглашают на лекцию, посвящённую жизни и творчеству Виктора Борисова-Мусатова

Мурманский областной художественный музей приглашает 5 апреля в 16.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» на лекцию, посвящённую жизни и творчеству Виктора Борисова-Мусатова.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, в созвездии мастеров Серебряного века русского искусства рубежа XIX–XX веков Виктор Борисов-Мусатов занимает одно из ключевых мест. Создав свой уникальный живописный язык, художник описывал таинственный, скрытый в реальности, духовный мир. Его метод «развоплощения зримого и овеществления незримого» погружает зрителя в пространство чистого эстетического созерцания.

Творчество В.Э. Борисова-Мусатова открывает вторую волну русского символизма – периода становления эстетической теории этого направления. Прошлое в его картинах лишено конкретного исторического адреса – это «просто прекрасная эпоха», эпоха старинных усадеб и погруженных в воспоминания дам, некое идеальное инобытие художественной мечты.

Каким он был, этот талантливый мечтатель? Больше о нём можно будет узнать на лекции. (12+)

Подробная информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457269949%2F87bed62ef20ac8763a