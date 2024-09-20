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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 08:45

Приглашают на мастер-класс «По морям, по волнам», посвящённый Всемирному дню моря

Мурманский областной художественный музей 26 сентября в 14.00 приглашают мурманчан и гостей города в отдел народного искусства и ремёсел на мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам», посвящённое Всемирному дню моря.

Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоёмов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, на мероприятии сотрудники музея расскажут об истории этого праздника, о природоохранных и просветительских мероприятиях, экологических акциях и митингах в разных странах мира.

В творческой части мастер-класса каждый участник создаст свой морской коллаж в смешанной технике. Этот мастер-класс поможет развить творческие способности и познакомит с важной частью морской и экологической культуры.

Занятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 23а.Формируются группы от 3-х человек. Запись и информация по телефону 45-08-60

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266663%2Falbum-11742142_00%2Frev

 

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