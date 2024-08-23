Приглашают на мастер-класс, посвящённый дню рождения живописца Исаака Левитана

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой 30 августа в 15.00 приглашают детей и родителей в пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» на увлекательный мастер-класс по правополушарному рисованию, посвящённый дню рождения живописца Исаака Левитана.

На занятии ребята познакомятся с работами мастера и создадут композицию в акварельной технике по мотивам пейзажей художника.

У каждого из участников появится возможность не только исследовать на практике некоторые секреты акварельной живописи, но и проникнуться тонким лирическим настроением левитановских шедевров.

Необходима предварительная запись по телефону 44-08-75. (6+)

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457332252%2Falbum-160249165_00%2Frev