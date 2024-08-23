Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 08:45
Приглашают на мастер-класс, посвящённый дню рождения живописца Исаака Левитана
Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой 30 августа в 15.00 приглашают детей и родителей в пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» на увлекательный мастер-класс по правополушарному рисованию, посвящённый дню рождения живописца Исаака Левитана.
На занятии ребята познакомятся с работами мастера и создадут композицию в акварельной технике по мотивам пейзажей художника.
У каждого из участников появится возможность не только исследовать на практике некоторые секреты акварельной живописи, но и проникнуться тонким лирическим настроением левитановских шедевров.
Необходима предварительная запись по телефону 44-08-75. (6+)
Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457332252%2Falbum-160249165_00%2Frev
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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