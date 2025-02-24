В Мурманской области торжественно отмечают День защитника ОтечестваМужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 08:45

Приглашают на открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» 28 февраля в 18.00 состоится торжественное открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР», приуроченного к 170-ю фотографа и общественного деятеля Якова Ивановича Лейцингера.

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», «Острова Вайгач, Колгуевъ и Новая земля», созданные в начале XX века фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории.

Историко-культурологический проект проводится совместно с Мурманской епархией Русской Православной Церкви. Цель проекта – сохранение и популяризация наследия Я.И. Лейцингера.

Лейцингер Яков Иванович – фотограф, общественный деятель, архангельский городской голова. Мастер пейзажа, портрета и бытовых сцен. В качестве штатного фотографа участвовал в поездках по Архангельской губернии, включая Кольский полуостров, губернаторов – А.П. Энгельгардта (1895) и неоднократно – И.В. Сосновского. Часть фоторабот была включена в книгу Энгельгардта «Русский Север. Путевые записки» (1897 г.), фотоальбом «Северный край» (1914 г.). Среди них виды Мурманского побережья, становищ и поселений, пейзажи Трифоно-Печенгского монастыря, Кандалакши, Умбы, Княжей Губы, Колы и др.

В завершении церемонии открытия гостей ждёт блиц-экскурсия по выставке и показ фильма «Кольский Север в царствование императора «Николая II». (12+)

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287862%2Fed664965fbd5eb1140

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика