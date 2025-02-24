Приглашают на открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» 28 февраля в 18.00 состоится торжественное открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР», приуроченного к 170-ю фотографа и общественного деятеля Якова Ивановича Лейцингера.

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», «Острова Вайгач, Колгуевъ и Новая земля», созданные в начале XX века фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории.

Историко-культурологический проект проводится совместно с Мурманской епархией Русской Православной Церкви. Цель проекта – сохранение и популяризация наследия Я.И. Лейцингера.

Лейцингер Яков Иванович – фотограф, общественный деятель, архангельский городской голова. Мастер пейзажа, портрета и бытовых сцен. В качестве штатного фотографа участвовал в поездках по Архангельской губернии, включая Кольский полуостров, губернаторов – А.П. Энгельгардта (1895) и неоднократно – И.В. Сосновского. Часть фоторабот была включена в книгу Энгельгардта «Русский Север. Путевые записки» (1897 г.), фотоальбом «Северный край» (1914 г.). Среди них виды Мурманского побережья, становищ и поселений, пейзажи Трифоно-Печенгского монастыря, Кандалакши, Умбы, Княжей Губы, Колы и др.

В завершении церемонии открытия гостей ждёт блиц-экскурсия по выставке и показ фильма «Кольский Север в царствование императора «Николая II». (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287862%2Fed664965fbd5eb1140