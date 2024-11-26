Приглашают на открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012 г.г.). К 90-летию со дня рождения художника»

28 ноября в 17.00 в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012 г.г.). К 90-летию со дня рождения художника». Из собрания музея.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Андрей Яковлев – член Союза художников (1962 г.), заслуженный художник РСФСР (1985 г.), народный художник России (2005 г.), действительный член Российской Академии художеств (2012 г.).

В 1960-1961 годах после окончания института Андрей Яковлев работал на острове Шпицберген. В 1962 году участвовал в экспедиции на Белое море, затем совершил поездки на Чукотку и Таймыр. По итогу этих поездок были написаны серии картин и книги «В семи сантиметрах от полюса» и «Какомей».

На выставке будут представлены живописные и графические произведения, написанные художником в разные периоды жизни и в творческих поездках.

Выставка будет работать по 22 декабря.

Первый час работы выставки – вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267743%2Falbum-11742142_00%2Frev