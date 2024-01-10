Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 08:45
Приглашают на «Посиделки в народном стиле под Старый Новый год»
Сотрудники Мурманского областного художественного музея приглашают горожан в ближайшую субботу, 13 января, в 13.00 ждем на «Посиделки в народном стиле под Старый Новый год». (7+)
Старый Новый год ставит финальный аккорд в череде гуляний начала января и отмечается в ночь с 13-го на 14-е. «Давайте проведём его вместе на новогодних посиделках в Доме ремёсел, - пишут на vk.com/murmanskmuseum. - В программе: старинные забавы и игры; викторина по народным ремёслам; колядки; новогодние песни; рождественская свеча «Загадай желание»; увлекательные мастер-классы».
Предварительная запись по телефону 45-08-60.
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263160%2Falbum-11742142_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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