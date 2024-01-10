Приглашают на «Посиделки в народном стиле под Старый Новый год»

Сотрудники Мурманского областного художественного музея приглашают горожан в ближайшую субботу, 13 января, в 13.00 ждем на «Посиделки в народном стиле под Старый Новый год». (7+)

Старый Новый год ставит финальный аккорд в череде гуляний начала января и отмечается в ночь с 13-го на 14-е. «Давайте проведём его вместе на новогодних посиделках в Доме ремёсел, - пишут на vk.com/murmanskmuseum. - В программе: старинные забавы и игры; викторина по народным ремёслам; колядки; новогодние песни; рождественская свеча «Загадай желание»; увлекательные мастер-классы».

Предварительная запись по телефону 45-08-60.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263160%2Falbum-11742142_00%2Frev