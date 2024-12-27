Приглашают на презентацию XXIV выпуска альманаха Мурманского отделения Союза писателей России «Площадь Первоучителей»

27 декабря в 18.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация нового выпуска литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Площадь Первоучителей».

Новый двадцать четвертый выпуск альманаха Мурманского отделения Союза писателей России посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 10-летию возвращения Крыма в Россию.

Читатель найдёт здесь стихи знаменитых писателей-фронтовиков о войне на Кольском полуострове, подборку стихов мурманских и крымских поэтов о Крымской весне и СВО.

Кроме того, в альманахе представлены разнообразные подборки заполярных авторов, а также впервые опубликованы работы победителей конкурса «Храмы России» им. В.С. Маслова 2023 года.

Вход свободный! (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457285961%2F6494913af748658be4