Приглашают на просмотр фильма «Поэт и пастырь. Смотрим Есенина»

7 декабря в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится показ фильма «Поэт и пастырь. Смотрим Есенина», посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Художественно-документальный фильм «Поэт и пастырь» о юности лирика Сергея Есенина был снят на родине поэта — в селе Константиново Рязанской области. В фильме рассказывается о том, как Есенин только начинал творить, что тогда думал и чувствовал. Звучат сочинения поэта.

Автор сценария фильма — руководитель Есенинского научного центра РГУ им. С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор Ольга Воронова.

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273655%2F96e4edb7a6ca15c4ec