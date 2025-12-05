Приглашают на просмотр фильма «Поэт и пастырь. Смотрим Есенина»
7 декабря в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится показ фильма «Поэт и пастырь. Смотрим Есенина», посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.
Художественно-документальный фильм «Поэт и пастырь» о юности лирика Сергея Есенина был снят на родине поэта — в селе Константиново Рязанской области. В фильме рассказывается о том, как Есенин только начинал творить, что тогда думал и чувствовал. Звучат сочинения поэта.
Автор сценария фильма — руководитель Есенинского научного центра РГУ им. С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор Ольга Воронова.
Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».
Вход свободный. (6+)
