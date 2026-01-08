Приглашают на просмотр фильма «Земная жизнь Христа. В произведениях русских живописцев»

Сегодня, 8 января, в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится показ фильма «Земная жизнь Христа», который откроет даже для непосвященных тысячелетнюю историю русского христианства.

В библейских сюжетах – вечные ценности, нравственные искания, которые во все времена будоражат душу человека.

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Вход свободный. (6+)

Фото: (картина Иванова А.А. «Явление Христа народу), 1836 – не позднее 1855 г. Холст, масло. Из собрания Русского музея): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273953%2F2d40eedab35a1d0566