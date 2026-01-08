Мурманская область. Арктика (16+)08.01.26 08:45
Приглашают на просмотр фильма «Земная жизнь Христа. В произведениях русских живописцев»
Сегодня, 8 января, в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится показ фильма «Земная жизнь Христа», который откроет даже для непосвященных тысячелетнюю историю русского христианства.
В библейских сюжетах – вечные ценности, нравственные искания, которые во все времена будоражат душу человека.
Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Вход свободный. (6+)
Фото: (картина Иванова А.А. «Явление Христа народу), 1836 – не позднее 1855 г. Холст, масло. Из собрания Русского музея): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273953%2F2d40eedab35a1d0566
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
