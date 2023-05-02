Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 08:45
Приглашают на просмотр фильма «Женщина есть женщина»
Центр современного искусства «21А» приглашает 7 мая мурманчан на просмотр французского, музыкального, романтического и комедийного фильма 1961 года «Женщина есть женщина», написанного и снятого Жан-Люком Годаром.
Героиня фильма, чувствуя внутреннюю неудовлетворённость скучной жизнью, решает, что выйти из этого замкнутого круга ей поможет ребёнок. Однако окружающие её мужчины не могут понять её порыва, и ей стоит больших усилий добиться своего (16+).
Просмотр состоится 7 мая, воскресенье, в 18.00 в «СОПКИ21А». Вход свободный.
Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457240681%2Falbum-196983427_00%2Frev
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