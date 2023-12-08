Приглашают на региональный антикоррупционный диктант

Ежегодно 9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией.

Коррупция – явление, которое затрагивает все страны в разной степени, тормозящее развитие экономики. Она создает барьеры, разрушает развитие общества и государственные устои. Борьбе с ней и посвящен этот всемирный праздник.

До 11 декабря мурманчане могут принять участие в Региональном антикоррупционном диктанте. Он состоит из 40 вопросов, на прохождение которых дается 30 минут. Участники смогут определить и повысить уровень своей грамотности в области противодействия коррупции.

Диктант проходит в режиме онлайн. Регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/656737c3068ff00f47e9c916/

Как сообщает администрация города Мурманска, сувенирной продукцией от организаторов диктанта будут награждены те, кто наберёт максимальное количество баллов. Все участники, успешно справившиеся с заданиями, получат именные сертификаты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26248&page=1